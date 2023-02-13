Андрей Косилов обжаловал арест имущества на 73 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-гендиректора ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» Андрея Косилова на арест его имущества на сумму 73,1 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заседание по жалобе назначено на 21 марта. Заявитель пытается оспорить определение Арбитражного суда Челябинской области от 11 января, которыми были приняты обеспечительные меры по иску «ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» о взыскании с Андрея Косилова убытков в размере 73,1 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», агропредприятие обвиняет ответчика, возглавлявшего предприятие с июля 2011 до июля 2022 года, в выводе имущества компании аффилированному лицу, а также продаже собственности по значительно заниженной цене.

В конце января Андрей Косилов подал иск к АО «Равис-птицефабрика Сосновская», которое владеет 100% одноименного ООО, с требованием признать недействительным решение общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, тогда были утверждены изменения в уставе компании. Иск господина Косилова оставлен без движения до 3 марта.