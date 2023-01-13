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Суд арестовал имущество челябинского экс-замгубернатора Андрея Косилова на 73 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывшего вице-губернатора Андрея Косилова на сумму 73,1 млн руб., исключая денежные средства. Такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», говорится в материалах дела, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В конце декабря компания направила заявление о взыскании с Андрея Косилова, в июле прошлого года покинувшего пост генерального директора ООО, убытков в размере 73,1 млн руб. В начала этого года суд принял иск к производству и одновременно удовлетворил ходатайство «Рависа» о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика. В материалах дела говорится, что истец уличил бывшего руководителя в недобросовестных действиях, связанных с выводом имущества компании аффилированному лицу, а также с продажей собственности ООО по значительно заниженной цене. «Истец считает, что подобное поведение, прямо направленное во вред интересам, которые оно должно соблюдать, свидетельствует о том, что указанное лицо также, в силу защиты собственных недобросовестных интересов, может осуществить действия, направленные на сокрытие имущества, за счет которого могут быть исполнены исковые требования при их удовлетворении»,– говорится в материалах дела .

Суд пришел к выводу, что обеспечительные меры обеспечат необходимый баланс интересов сторон, и наложил арест на имущество Андрея Косилова, кроме денежных средств, в пределах суммы исковых требований.

В ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» отказались от комментариев по этому делу.

Андрей Косилов был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» с июля 2011 до июля 2022 года. На посту его сменил Андрей Ишмаметьев. Пресс-служба компании сообщила, что господин Косилов назначен президентом агрокомплекса. В 1996-2010 годах он занимал должность первого заместителя губернатора Челябинской области.

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