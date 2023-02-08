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Экс-замгубернатора Челябинской области подал иск к агрохолдингу «Равис»

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов потребовал признать недействительным решение общего собрания АО «Равис-птицефабрика Сосновская» от 30 июня 2021 года. Соответствующий иск он направил в Арбитражный суд Челябинской области в конце января.

Суд оставил заявление без движения до 3 марта. До этого срока истец должен представить документы, подтверждающие направление ответчику копии иска, копию устава АО «Равис-птицефабрика Сосновская», решение общего собрания от 30 июня 2021 года, а также доказательства принадлежностей акций заявителю. По данным ЕГРЮЛ, общее собрание акционеров агрохолдинга утвердило изменения в уставе компании.

Андрей Косилов с июля 2011 до июля 2022 года был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», 100% уставного капитала которого принадлежат одноименному акционерному обществу. На посту его сменил Андрей Ишмаметьев. Тогда пресс-служба компании сообщала, что господин Косилов назначен президентом компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце декабря ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» направило в суд иск о взыскании с Андрея Косилова убытков в размере 73,1 млн руб. По данным истца, экс-директор вывел имущество компании аффилированному лицу, а также продал собственность ООО по значительно заниженной цене. Суд принял обеспечительные меры и арестовал имущество господина Косилова на сумму 73,1 млн руб.

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