Глава Краснотурьинска: пятеро свердловчан находятся в украинском плену

Пятеро жителей Свердловской области находятся в плену Вооруженных сил Украины. Об этом на встрече с профсоюзными активами Краснотурьинска заявил глава города Александр Устинов, пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».

«Пятеро наших ребят: трое из них — из Краснотурьинска и двое — из Карпинска»,— пояснил мэр. Он уточнил, что военнослужащие разговаривали по телефону с родными и рассказывали, что их достойно кормят и дают сигареты.

8 января уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила, что военнослужащего из Свердловской области вернули из украинского плена. Всего в этот день в результате переговорного процесса были возвращены 50 российских военнослужащих.

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