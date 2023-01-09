Из украинского плена вернули военного из Свердловской области

Военнослужащего из Свердловской области вернули из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Молодой человек вернулся в Россию в воскресенье, 8 января. В этот день из украинского плена были возвращены 50 российских военных. Это был первый обмен пленными в этом году.

По словам госпожи Мерзляковой, история появления свердловчанина в списке — это ответственность председателя комитета солдатских матерей Лесного Нелли Маркеловой, к которой обратилась сестра пленного. «Нелля Ивановна приехала к нам на 25-летие и обратилась к российскому уполномоченному Татьяне Москальковой. Затем мы оформили документы»,— уточнила омбудсмен.

В декабре 2022 года Министерство обороны вернуло из плена 60 российских военнослужащих, среди них был мобилизованный из Сухого Лога (Свердловская область). Ранее сообщалось, что из украинского плена уже удалось вернуть четырех мобилизованных из Свердловской области.

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Диана Сунагатуллина