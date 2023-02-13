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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: новый iMac выйдет с чипом M3

Компания Apple в 2023 году выпустит новое поколение настольного компьютера iMac с новым чипом M3. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания отложила премьеру компьютера до конца 2023 года, чтобы пропустить версию с чипом M2, а сразу выпустить модель с новейшим процессором M3. При этом премьера нового чипа еще не состоялась и ожидается во второй половине года.

Как отмечает господин Гурман, чип M3 будет создан на основе новейшего 3-нм техпроцесса, что обеспечит лучшую производительность и энергоэффективность по сравнению с процессором M2, который сделан на 5-нм техпроцессе. Новый процессор получит не только iMac, но и новые ноутбуки MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro, а также компьютер Mac mini.

Напомним, в январе 2023 года Apple представила флагманские чипы M2 Pro и M2 Max, которые легли в основу компьютера Mac Mini и 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.

Максим Вершинин

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