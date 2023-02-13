Израиль нанес удары по позициям «Хамаса»

Израильская армия нанесла удары по военным постам палестинского движения «Хамас». Атака была осуществлена после обстрела со стороны сектора Газа, сообщила армия обороны Израиля.

По данным армии, 11 февраля из сектора Газа были выпущены четыре ракеты. Из них три ракеты взорвались в воздухе, еще одна упала на открытой местности. «Армия (Израиля.— "Ъ") атаковала военные позиции террористической организации Хамас на границе с сектором Газа»,— говорится в пресс-релизе. Уточняется, что, в частности, была атакована подземная площадка по производству ракетного сырья. О пострадавших не сообщается.

2 февраля Израиль нанес удары по сектору Газа. Это якобы было ответом на ракетный обстрел южных регионов страны. 5 февраля силы ПВО Израиля перехватили летательный аппарат над сектором Газа.

О палестино-израильском урегулировании — в материале «Ъ» «Сергей Лавров сыграл дома, а Энтони Блинкен — на выезде».

Лаура Кеффер