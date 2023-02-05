Силы ПВО Израиля перехватили летательный аппарат над сектором Газа

Израильские силы противовоздушной обороны 4 февраля перехватили в районе сектора Газа небольшой летательный аппарат. Армия обороны Израиля отметила, что это не было запуском снаряда. Другие подробности не приводятся.

«Стандартный режим работы продолжается в израильском тылу»,— говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

Израиль 2 февраля нанес удары по сектору Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел южных регионов страны.

О палестино-израильском урегулировании — в материале «Ъ» «Сергей Лавров сыграл дома, а Энтони Блинкен — на выезде».

Леонид Уварчев