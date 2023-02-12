Посол Израиля на Украине заявил о готовности своей страны стать посредником между Москвой и Киевом

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что его страна готова быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Это возможно при обоюдном желании сторон, отметил он.

«Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы»,— заявил господин Бродский в эфире всеукраинского телемарафона (цитата по «РИА Новости»). С подобным заявлением, по словам посла, выступил израильский премьер-министр.

Переговоры России и Украины были прекращены по инициативе Киева, о чем стало известно 17 мая 2022 года. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в феврале сообщил, что перед этим стороны подготовили 17 черновиков мирного соглашения.

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Мария Федотова