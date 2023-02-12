Глава Чайковского может покинуть должность после выборов в местную думу

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков может покинуть должность осенью этого года после окончания выборов в местную думу. Тогда же заканчивается срок полномочий руководителя округа. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете. «Есть принципиальное решение что Юрий Востриков проводит выборы и остается до их окончания»,— поделился собеседник. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вероятной досрочной отставке главы Чайковского. Получить комментарий самого господина Вострикова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Юрий Востриков возглавил Чайковский муниципальный район в 2014 году. Тогда он был избран на прямых выборах. До того как возглавить район, господин Востриков дважды избирался главой Чайковского городского поселения в 2004 и 2008 годах. В должности главы Чайковского района он курировал объединение поселений в единый городской округ. В 2018 году депутаты местной думы выбрали господина Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета.