Глава Чайковского может покинуть должность после выборов в местную думу

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков может покинуть должность осенью этого года после окончания выборов в местную думу. Тогда же заканчивается срок полномочий руководителя округа. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете. «Есть принципиальное решение что Юрий Востриков проводит выборы и остается до их окончания»,— поделился собеседник. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вероятной досрочной отставке главы Чайковского. Получить комментарий самого господина Вострикова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юрий Востриков возглавил Чайковский муниципальный район в 2014 году. Тогда он был избран на прямых выборах. До того как возглавить район, господин Востриков дважды избирался главой Чайковского городского поселения в 2004 и 2008 годах. В должности главы Чайковского района он курировал объединение поселений в единый городской округ. В 2018 году депутаты местной думы выбрали господина Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета.