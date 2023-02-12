В Иерусалиме умер ребенок, пострадавший во время теракта на остановке

Число жертв наезда на остановку в Восточном Иерусалиме 10 февраля достигло трех. В больнице умер восьмилетний Ашер Палай, пострадавший во время теракта, передает The Times of Israel. Его шестилетний брат Яаков погиб во время атаки.

Старший брат погибших выписан из больницы. На лечении остается их отец, он находится в состоянии средней тяжести. Кроме братьев Палай при атаке погиб 19-летний Альтер Шломо Ледерман.

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Иерусалиме 10 февраля. При атаке погибли два человека, шестеро получили травмы. Власти расценили произошедшее как теракт, водитель был убит сотрудниками полиции.

В Иерусалиме в последние недели произошло несколько терактов. В конце января было совершено крупнейшее нападение — были убиты семь человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Леонид Уварчев