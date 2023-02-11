Депутат сдает в аренду площади в пермском гипермаркете

ГК «Кармента» депутата гордумы Перми Романа Пономарева сдает в аренду помещения в гипермаркете стройматериалов «Масштаб» на ул. Деревообделочной, 8к1. Информация об этом появилась на сайте Avito.ru. Как указано в объявлениях, в аренду сдается помещение площадью 1,8 тыс. кв. м за 630 тыс. руб. в месяц. Рядом с «Масштабом» «Кармента» также сдает двухэтажное здание по ул. Деревообделочной, 8к2. Площадь строения составляет 5,1 тыс. кв. м, ежемесячный платеж за него — 1,8 млн руб. В объявлении сообщается, что сдаваемое здание — новое, имеет эскалаторы и грузовой лифт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Гипермаркет «Масштаб» формата DIY был запущен в 2008 году группой компаний «Кармента». Площадь объекта составила 7 тыс. кв. м. Сейчас, по сведениям справочника 2ГИС, в здании «Масштаба» также располагаются гипермаркет «Маяк», мотосалон Expert-moto и магазин «Электрохозторг».

ГК «Кармента», основанная в 1998 году, занимается строительством складских помещений и управляет недвижимостью. Контролирует структуры «Карменты» депутат гордумы Роман Пономарев. В Kartoteka.ru сообщается, что господин Пономарев также является учредителем ряда компаний в сфере оптовой торговли (ООО «Т-Кедр»), аренды и управления недвижимостью (ООО «Ромакс»), строительства (ООО «ПСК “Кармента”») и в других сферах.