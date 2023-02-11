Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не дала

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев прокомментировал слова другого футболиста, Александра Кокорина, о тюремном опыте. В мае 2019 года их обоих осудили за участие в двух драках в центре Москвы. Кокорин в начале февраля заявил, «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. По словам Мамаева, тюрьма ему ничего хорошего не дала.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Павел Мамаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала»,— заявил объявивший сегодня о завершении спортивной карьеры Павел Мамаев в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ». Мамаев назвал проведенное в заключении время «неким опытом».

Футболисты вышли из колонии по УДО в сентябре 2019 года.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил, что завершает карьеру. По его словам, он принял такое решение из-за усталости. Последним клубом футболиста был «Химки», он ушел из него летом 2022 года и с тех пор был в статусе свободного агента.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...