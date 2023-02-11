Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не дала

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев прокомментировал слова другого футболиста, Александра Кокорина, о тюремном опыте. В мае 2019 года их обоих осудили за участие в двух драках в центре Москвы. Кокорин в начале февраля заявил, «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. По словам Мамаева, тюрьма ему ничего хорошего не дала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Мамаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Мамаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала»,— заявил объявивший сегодня о завершении спортивной карьеры Павел Мамаев в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ». Мамаев назвал проведенное в заключении время «неким опытом».

Футболисты вышли из колонии по УДО в сентябре 2019 года.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил, что завершает карьеру. По его словам, он принял такое решение из-за усталости. Последним клубом футболиста был «Химки», он ушел из него летом 2022 года и с тех пор был в статусе свободного агента.

Мария Федотова