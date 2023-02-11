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Коммерсантъ FM
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Мамаев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает «Матч ТВ». По его словам, такое решение он принял из-за усталости.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Павел Мамаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из-за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей»,— передает слова Мамаева телеканал.

Павлу Мамаеву 34 года, с июля 2022 года он находился в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Химки». Он также выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Краснодар» и «Ростов». Мамаев провел 15 матчей за сборную России. Трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка, а также чемпион России (2012/13, в составе ЦСКА).

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл стали участниками двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокориных — к 1,5 года. В сентябре 2019 года Мамаев и Кокорины вышли из колонии по УДО.

Анастасия Ларина

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