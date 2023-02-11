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Коммерсантъ FM
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СБУ заочно предъявила обвинения главе СКР Бастрыкину

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по двум статьям: совершение умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также оправдание военных действий России на Украине.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В ходе следственных действий СБУ собрала масштабную доказательную базу в руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины»,— говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Как говорится в сообщении СБУ, Александр Бастрыкин «выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине», а также «публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины» в эфире российского телевидения.

В 2023 году сотрудники СБУ предъявили обвинения главе РЖД Олегу Белозерову, командующему дальней авиацией ВКС России Сергею Кобылашу, экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота Игорю Осипову, а также главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Анастасия Ларина

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