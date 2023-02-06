СБУ заочно предъявила обвинение главе РЖД Белозерову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) главе РЖД Олегу Белозерову. По этой статье ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В пресс-релизе СБУ упоминается гендиректор ОАО «Российские железные дороги» без указания его фамилии и имени, но прикреплена фотография господина Белозерова. По версии СБУ, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и «временно оккупированные территории». В отношении 185 российских компаний, которые предоставляли вагоны, наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В октябре 2022 года СБУ объявила в розыск командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина по статье о посягательстве на территориальную целостность. В ноябре в розыск был объявлен глава Чечни Рамзан Кадыров. До этого в розыск объявили зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, представителя МИДа Марию Захарову и представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер