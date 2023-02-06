Iltalehti: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции

Власти Финляндии готовы объявить о решении присоединиться к НАТО без Швеции. Об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

Собеседники издания уточнили, что финские власти обсуждали этот вопрос на прошлой неделе. «Надо признать факты: мы сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего»,— обратил внимание один из источников Iltalehti.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала российской военной операции на Украине. Для вступления в альянс необходимо согласие всех стран-членов. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме.

Однако после сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил рассмотрение заявки на членство в НАТО отдельно от Швеции.

2 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе встречи со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном заверила, что страны намерены стать частью альянса одновременно, несмотря ни на что.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если в НАТО, так альянсом».