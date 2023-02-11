Компания Виктора Харитонина официально стала владельцем бумкомбината в Пермском крае

МКООО «Огмент Инвестмент Лимитед», зарегистрированная в Калининграде, стала единственным учредителем краснокамского ООО «Кама», единственного производителя мелованного картона в РФ. Изменения в налоговой инспекции зарегистрированы 10 февраля, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Бенефициарным владельцем «Огмент Инвестмент» считается Виктор Харитонин, совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт».

Ранее господин Харитонин завершил сделку по приобретению у банка «Траст» ООО «Кама» (Краснокамск, Пермский край), управляющего единственным в России производством мелованного картона. По данным «Ъ», итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб., из которых 15 млрд руб.— стоимость активов предприятия, 21 млрд руб.— долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства. Ни в «Фармстандарте», ни в «Трасте» состоявшуюся сделку не комментировали.

По итогам 2021 года выручка ООО «Кама», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Предприятие является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в стране на данный момент производителем мелованного картона (запущено в 2021 году, объем инвестиций в этот проект составил около 25 млрд руб.).

У «Камы» есть синергия с основным бизнесом Виктора Харитонина: структуры «Фармстандарта» выпускают более 1,7 млрд упаковок лекарственных средств в год, и компания выступает крупным покупателем упаковочного картона.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Картон недешево переупаковался».

Вячеслав Суханов, Пермь