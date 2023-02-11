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Коммерсантъ FM
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У Трампа и Пенса снова нашли секретные документы

Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа обнаружили у него в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида секретные документы и ноутбук помощника экс-главы государства. Их передали ФБР, сообщили источники AP и ABC. Кроме того, агенты ФБР нашли еще один секретный документ у бывшего вице-президента Майка Пенса в штате Индиана, сообщил его советник Девин О'Мэлли NBC.

Как отметил представитель господина Пенса, его юристы дали согласие на обыск, он длился пять часов. Вице-президент поручил юристам «продолжать сотрудничество с соответствующими органами и быть полностью открытыми до завершения процесса».

Скандал с найденными секретными документами начался с обысков у господина Трампа в его резиденции летом 2022 года. Осенью бумаги с грифом секретно были обнаружены в доме у действующего президента Джо Байдена, а в январе 2023 года — у господина Пенса.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Леонид Уварчев

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