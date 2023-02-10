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Коммерсантъ FM
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Politico: сотрудники ФБР пришли с обысками в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса

Сотрудники ФБР проводят обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана. Он занимал этот пост в администрации президента США Дональда Трампа (2017–2021 годы). Как сообщил Politico источник в правоохранительных органах, обыск проходит по делу о ранее найденных у господина Пенса секретных документах.

Politico отмечает, что Майк Пенс заранее дал согласие на проведение обысков. 8 февраля бывший начальник аппарата господина Пенса Марк Шорт подтвердил CNN, что со следствием обсуждается возможный обыск, который может пройти в ближайшее время. The Wall Street Journal сообщает, что Майк Пенс находится в Калифорнии. По информации газеты, во время обыска в его доме присутствует частный адвокат.

16 января в доме Майка Пенса юристы обнаружили секретные документы. Позже сообщалось, что документы находились в папках с материалами по поездкам бывшего вице-президента. Документы были с пометкой SCI (совершенно секретно) и SAP (совершенно секретно, требует особых мер предосторожности).

По закону после смены администрации президента США все документы должны быть переданы в Национальный архив. Секретные документы также были найдены в резиденции Дональда Трампа в августе 2022 года. В результате обысков из его дома изъяли 11 секретных документов. Аналогичное дело началось в ноябре 2022 года в отношении президента США Джо Байдена. В аналитическом центре, где он работал вице-президентом в администрации президента США Барака Обамы, обнаружили документы с пометкой «совершенно секретно».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Лусине Баласян

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