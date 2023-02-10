Власти Ирана объявили об аресте подозреваемых в нападении на военный объект в Исфахане

Сотрудникам иранской разведки удалось установить и задержать лиц, причастных к атаке на военный объект в Исфахане. Сейчас задержанные помещены под арест. Об этом сообщает министерство информации и национальной безопасности Ирана, передает Fars.

«Главные виновники неудавшейся попытки саботажа в одном из промышленных центров Минобороны 28 января в Исфахане были установлены и арестованы»,— передает агентство. По его данным, правоохранители доказали причастность к нападению агентов Израиля.

28 января военный объект в Исфахане был атакован беспилотниками. По данным иранских властей, в результате атаки были сбиты три дрона-квадрокоптера, жертв удалось избежать. Ответственность за произошедшее тогда никто на себя на взял. СМИ потенциальными организаторами атаки называли Израиль, США и Украину. Власти Ирана считают виновником Израиль.

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