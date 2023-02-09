Работы по капремонту в Свердловской области выросли на 262 млн рублей

В Свердловской области в 2022 году работы подрядных организаций по капитальному ремонту выросли на 262 млн руб., заявил на пресс-конференции гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. По его словам, это связано с постановление правительства РФ, которое еще в 2021 году позволило изменить стоимость заключенных контрактов до 30% в связи с изменением стоимости стройматериалов. После 23 февраля 2022 года было принято решение продлить действие данного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Общая цифра на удорожание от подрядчиков — 262 млн руб. К тому, что было у нас отконтрактовано — это почти 12,5% от того, что мы планировали. То есть, это еще 262 млн руб., которые дополнительно легли на плечи наших жителей, так как с подрядчиками мы рассчитываемся деньгами, которые платят жители в виде взносов на капремонт»,— прокомментировал господин Суханов, добавив, что на удорожание контрактов пошли все подрядные организации.

В рамка программы в регионе отремонтировали 666 домов, поменяли 110 лифтов в 54 домах. В 2022 году фонд начислил более 6 млрд руб. платы за капитальный ремонт в регионе.

Напомним, с 1 января взносы на капитальный ремонт в Свердловской области выросли на 40% — с 10,51 руб. до 14,81 руб. за 1 кв. м. В региональном фонде содействия капитальному ремонту заявили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за подорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов.

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