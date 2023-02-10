На Кубани построят два завода по производству сжиженного природного газа

ООО «Газпром СПГ технологии» построит в Краснодарском крае два завода по производству сжиженного природного газа. Один из них появится до конца 2023 года. Соответствующие соглашения о сотрудничестве компания подписала с администрацией региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сжиженный газ — один из самых экологичных видов топлива с повышенным уровнем безопасности и низкой стоимостью. Имея в регионе свое производство СПГ, мы сможем локально обеспечивать природным газом отдаленные и труднодоступные территории»,— отметил Андрей Прошунин.

Первый завод с производительностью три тонны в час появится в Выселковском районе. «Газпром СПГ технологии» уже начало его проектирование. Также в этом году в Павловском районе планируют построить первую в регионе криогенную автомобильную станцию мощностью 100 единиц транспорта в сутки.

Татьяна Ручкина

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