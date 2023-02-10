Песков: лишение ордена Почетного легиона не станет проблемой для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что возможное лишение Владимира Путина ордена Почетного легиона не станет для него проблемой. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может лишить господина Путина ордена, но окончательного решения пока не принял.

«Оно (общение двух президентов.— "Ъ") действительно не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Лишить Владимира Путина ордена Почетного легиона Эмманюэля Макрона ранее просили французские законодатели и активисты. Господин Макрон считает, что это было бы символическим, но важным жестом. Однако он отметил, что для принятия такого решения следует подобрать подходящий момент. 9 февраля орден Почетного легиона от Эмманюэля Макрона получил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Франции назвал это данью уважения Украине и ее народу.

Орденом Почетного легиона награждаются гражданские лица и военные за выдающиеся заслуги перед Францией в мирное время и во время войны. Владимир Путин стал первым россиянином, получившим эту награду. В 2006 году господин Путин получил орден высшей степени от действующего на тот момент президента Франции Жака Ширака.

Милена Костерева