Эмманюэль Макрон может лишить Владимира Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира Путина. По его словам, это было бы символическим, но важным жестом. О так решение ранее его просили некоторые французские законодатели и активисты.

«Я ничего не исключаю…, но сегодня у меня нет такого решения. Наполнены многими смыслами, и я думаю, что следует выбирать подходящий момент для их принятия»,— сказал Эмманюэль Макрон журналистам после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе (перевод по «РИА Новости»).

Накануне Эмманюэль Макрон вручил орден Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому в Париже. Господин Макрон это «данью уважения Украине и ее народу».

Президент России Владимир Путин получил орден Почетного легиона высшей степени в 2006 году. Он стал первым россиянином, получившим эту награду.

Ранее Эмманюэль Макрон уже лишал людей ордена Почетного легиона. Так он отозвал орден у голливудского продюсера Харви Вайнштейна после обвинений в сексуальных домогательствах в 2017 году.

Подробнее о визите Владимира Зеленского в Париж — в материале «Ъ» «Президенты идут на "ты"».

Олеся Павленко