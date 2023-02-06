Липецкая область попросила Минобороны «не повторять» проблем с мобилизованными

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о развитии ситуации в группе липецких, владимирских и орловских мобилизованных, родственники которых в конце января в видеообращении рассказали о якобы плохой подготовке и нехватке продовольствия. По информации губернатора, подразделение официально расформировали, а бойцов распределили по воинским частям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он напомнил, как бойцы жаловались на то, что «что их недостаточно интенсивно тренируют и что им не совсем ясно, в каком подразделении они служат», а также на «трудности со снабжением». Позднее выяснилось, что проблемы возникли из-за переформирования подразделения, в котором служили мобилизованные. «Ситуация находится на контроле и постепенно решается. В ближайшее время представитель области еще раз приедет к бойцам и заодно доставит гуманитарный груз»,— сообщил господин Артамонов.

От лица правительства региона было отправлено письмо в Министерство обороны, «чтобы подобные ситуации больше не повторялись», сообщил господин Артамонов в своем telegram-канале. Он рассчитывает, что «обращение примут к сведению и разработают порядок действий при подобных ситуациях»

В видеообращении, которое группа родственников мобилизованных адресовала президенту Владимиру Путину, главе Минобороны Сергею Шойгу и губернаторам четырех областей, говорилось, что мобилизованные, проходившие подготовку в учебном центре во Владимирской области, «стреляли всего пару раз». Позже они якобы «были прикреплены к отдельной разведроте» и находились в зоне СВО, а с 17 января части из них фактически не могли подобрать место для службы, «отказав с 24 января в предоставлении продовольствия». Авторы видео просили прикрепить военнослужащих к какому-либо подразделению, «дать возможность пройти должную переподготовку и медицинское обследование, а также предоставить отпуск».

После публикации обращения в правительстве Липецкой области сообщали, что поучаствовали в создании координационного штаба для решения сложившейся проблемы с участием военного прокурора и командования части.

Сергей Калашников

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