В отношении еще одного руководителя СМЗ возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший и. о. директора АО «Соликамский магниевый завод», замдиректора по экономике и финансам этого предприятия Вахтанг Джигкаев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по Пермскому краю еще в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным источников «Ъ-Прикамье», 8 февраля господин Джигкаев был вызван в Пермь на допрос, а затем задержан.

Источники говорят, что Вахтангу Джигкаеву якобы инкриминируется хищение более 2 млн руб. В 2022 году он заключил с двумя аудиторскими фирмами три договора на общую сумму 10 млн руб., произвел предоплату, а затем подписал акты приемки работ и произвел расчет с контрагентами. Следствие считает стоимость оплаченных работ завышенной, поскольку в 2021 году предприятие заплатило за аналогичный контакт, утвержденный советом директоров СМЗ, около 1 млн руб.

Уроженец Северной Осетии Вахтанг Джигкаев считается членом команды бывшего гендиректора СМЗ Артура Уртаева. В прошлом году господин Уртаев, утвержденный в мае руководителем СМЗ, стал фигурантом уголовного дела, касающегося предоставления займа в размере 250 млн руб. акционеру предприятия Игорю Пестрикову. Последний был объявлен в розыск. По версии следствия, директор СМЗ выдал господину Пестрикову 250 млн руб. под залог долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Следствие считает, что поскольку ГОК был убыточным, то залог ничем не был обеспечен.

В январе 2023 году в отношении Артура Уртаева было возбуждено новое уголовное дело — по покушению на растрату. Сам он находится в СИЗО.