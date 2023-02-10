Власти Липецка попросили жителей выбрать районы под комплексное развитие территорий

В Липецке стартовал онлайн-опрос жителей об отношении к комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Опрос продлится до 30 марта. Специалисты планируют получить ответы жителей Липецка на ряд вопросов. В том числе власти хотят узнать, какой район должен стать следующим при реализации механизма реновации застроенных территорий, готовы ли липчане переехать в новостройки и и в какой социальной инфраструктуре нуждаются обновленные кварталы в первую очередь.

Пройти опрос можно с помощью учетной записи портала «Госуслуги». В мэрии отметили, что все данные респондентов «используются в обезличенном виде в формате статистики».

В конце 2022 года городские власти со второй попытки подписали договор на КРТ квартала площадью 4,5 га в границах улиц Гагарина, Качалова, Нестерова и переулка Попова с местным «Спецфундаментстроем». На этом участке вместо 22 двухэтажек планируется построить 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений, а также детсад на 150 мест.

В конце января власти объявили конкурс на КРТ 8,1 га в границах улиц Радиаторная и Калинина. Сейчас там расположены 57 индивидуальных и 14 многоквартирных дом, а также пять нежилых объектов. Потенциал застройки составляя 129,4 тыс. кв. м (из них 80,2 тыс. жилья) и детсад на 260 мест. Также мэрия планируется выставить на торги под застройку кварталы в районе улицы Спиртзаводская и в границах улиц Ушинского-Франко-Курако.

На пресс-конференции по итогам года мэр Евгения Уваркина без подробностей анонсировала еще шесть участков под КРТ, на которых может быть возведено от 200 до 400 тыс. кв. м жилья.

Подробнее о первом проекте такой застройки в Липецке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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