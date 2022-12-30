«Спецфундаментстрой» подписал договор на застройку 4,5 га в Липецке

Мэрия Липецка подписала с ООО «СЗ "Спецфундаментстрой"» первый в городе договор на комплексное развитие территории (КРТ), сообщили в администрации. Речь идет квартале площадью 4,5 га в границах улиц Гагарина, Качалова, Нестерова и переулка Попова.

На участке расположены 22 многоквартирных дома, которые по условиям договора необходимо снести. Два дома мэрия расселит самостоятельность, обязанность по остальным возложена на застройщика. При этом только пять объектов признаны аварийными. Собственникам жилья в 17 домах компания предложит «варианты переезда». При этом, отметили в мэрии, жильцы могут выйти из КРТ: «Для этого им необходимо провести общее собрание собственников и закрепить решение не менее чем 1/3 голосов. Озвучить свое мнение липчане должны до утверждения документации по планировке территории, ее застройщику следует разработать в течение 90 дней с даты заключения контракта».

По условиям торгов, также необходимо снести десять гаражей, пункт приема стеклотары, погреб и склад. Вместо них можно построить 72 тыс. кв. м — 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений. Кроме того, обязательно нужно возвести детсад на 150 мест и «подземную автостоянку без механизированной парковки». Срок реализации проекта составляет десять лет.

Мэр Липецка Евгения Уваркина согласна, что проект КРТ «не быстрые», но «они дают возможность развивать пространства, наполнять их необходимой инфраструктурой». «Мы рады, что на эту территорию зашел инвестор, готовый не только выполнить установленные условия, но и финансировать расходы по переселению граждан, а также строительству нового детского сада», — рассказала госпожа Уваркина.

«Спецфундаментстрой» дважды становился единственным участником торгов на КРТ этого квартала. В первый раз цена контракта составляет 4,7 млн руб., но застройщик не стал подписывать договор. Во второй раз цена выросла почти в два раза до 9,6 млн руб.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Владимир Зоркий

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