В Ярославской области заработал единый колл-центр по записи в поликлиники

В Ярославской области заработал единый колл-центр по записи на прием в больницу и поликлинику. Об этом было заявлено на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как пояснила депутатам заместитель директора областного департамента здравоохранения Наталья Морозова, под данную услугу перепрофилировали горячую линию по номеру 122, которая раньше принимала звонки по COVID-19.

«По записи на прием у нас сейчас в пилоте проект: по телефону 122 будет единый колл-центр на всю область. Пока это пилотный проект на три месяца, но он уже заработал. Раньше у нас горячая линия 122 была только на COVID, то сейчас туда можно позвонить, вызвать врача, записаться на прием», — пояснила госпожа Морозова.

Ранее о скором появлении единого регионального колл-центра говорил губернатор Михаил Евраев. В декабре 2022 года глава региона заявил, что единая электронная регистратура в Ярославской области заработает в 2023 году, а «ситуация, что где-то сидит одна медсестра и принимает звонки, должна уйти в прошлое».

Андрей Иванов