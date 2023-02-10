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Коммерсантъ FM
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Постпред России при ООН назвал условия мирного плана Зеленского заведомо неприемлемыми

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что условия плана президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию являются пропагандистскими «пустышками». По его словам, Москва по-прежнему готова к мирным переговорам, но на ее условиях.

«Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира" или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми»,— сказал Василий Небензя «РИА Новости».

«Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию "на земле"»,— добавил он. По его словам, в России не видят предпосылок для мирных переговоров.

15 ноября Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил десять условий «украинской формулы мира»: ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод войск РФ, «возвращение справедливости», недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта. В декабре The Wall Street Journal писала, что господин Зеленский дорабатывает этот план.

В Кремле назвали мирный план Владимира Зеленского доказательством того, что Украина отказывается от переговоров. Напомним, в правительстве России не раз заявляли, что готовы вести переговоры только после признания присоединения к России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей со стороны Киева. В Конституции России также закреплена невозможность отторжения территорий страны.

Что происходит на 352-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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