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Коммерсантъ FM
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Правительство оценит риски сокращения добычи нефти в России

В 2023 году риски сокращения нефтедобычи сохраняются, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он дополнил, что в ближайшее время правительство собирается оценить их.

«Да, есть такие риски. Но мы будем в ближайшее время их оценивать»,— сказал Александр Новак журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

5 декабря вступил в силу потолок стоимости на российскую нефть, 5 февраля — на нефтепродукты. По оценкам Международного энергетического агентства, из-за потолка цен нефтегазовые доходы России упали в январе на 30%, или примерно на $8 млрд. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно, после 5 февраля ежедневные потери вырастут до $280 млн.

По информации «Ъ», из-за угрозы сокращения доходов правительство России собирается привязать расчет нефтяных налогов к цене марки Brent.

Накануне «Ъ» сообщал, что в первую неделю февраля российские нефтекомпании увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). За год нефтедобытчики почти смогли восстановить уровень досанкционной добычи нефти.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Добыча сбывается».

Олеся Павленко

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