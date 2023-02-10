В Екатеринбурге на месте инструментального завода построят высотку с однокомнатными квартирами

В Екатеринбурге на территории Свердловского инструментального завода (СИЗ) в кварталах улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина планируют построить 29-этажный жилой дом. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, дом будет состоять из 387 квартир, почти все они (за исключением одной) будут однокомнатными, при этом общая площадь будущих «однушек» составляет от 22,7 кв. м до 65,4 кв. м. Большая часть квартир не превышает 40 кв. м.

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Ввести дом в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года, а выдать ключи в июле 2025 года.

Напомним, администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство жилых домов на территории завода (СИЗ) АО «Свердловский инструментальный завод». Разрешение выдано до декабря 2024 года. Как заявлялось ранее, на территории завода планируется провести комплексное развитие участка площадью 6 га.

Накануне региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что в России планируют ввести ограничение на строительство малогабаритного жилья.

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