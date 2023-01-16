Мэрия выдала разрешение на застройку инструментального завода в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство жилых домов на территории Свердловского инструментального завода в квартала улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина. Разрешение было выдано АО «Свердловский инструментальный завод» до декабря 2024 года.

Как заявлялось ранее, на территории завода планируется провести комплексное развитие участка площадью 6 га. Речь шла о строительстве или реконструкции восьми объектов, в том числе многоквартирных домов, зданий социальной сферы и обслуживающей их инфраструктуры. На территории хотят построить более 1,6 тыс. учебных мест, а также новостройки на 160 тыс. кв. м для более 5 тыс. человек.

Согласно документам, в коне 2022 года было выдано разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.

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Мария Игнатова