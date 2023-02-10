Криштиану Роналду забил 500 гол в национальных чемпионатах

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Вахда». На счету футболиста 500 голов в карьере в национальных чемпионатах. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «Аль-Насра».

В общей сложности за карьеру Роналду забил 704 гола в 952 матчах. В частности, он забил 311 мячей в испанской Ла Лиге, 103 гола в Английской премьер лиге, 81 мяч в итальянской Серии А, три гола в чемпионате Португалии. Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

В ноябре 2022 года Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. С 1 января 2023-го футболист выступает за «Ан-Наср», контракт рассчитан на два с половиной сезона. Заработок футболиста приблизился к €200 млн за сезон.

Подробности — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду оценили на пять сотен».

Лаура Кеффер