Глава Минтранса: более 50 иностранных авиакомпаний летают в Россию

Президент Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым. Тот рассказал, что 53 иностранных авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Россию.

По словам министра, российский авиапарк состоит из почти 1 300 самолетов, из них 1 163 используют для пассажирских перевозок. «Из Российской Федерации летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран»,— сообщил господин Савельев.

Вчера, 8 февраля, господин Путин встретился с представителями авиационной отрасли. Он назвал правильным решение Минтранса оставить иностранные самолеты в РФ, но рассказал, что они с Виталием Савельевым неоднократно ругались из-за того, что президент настаивает на увеличении закупок для производства отечественных самолетов.

Напомним, в марте 2022 года Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Это позволило российским авиакомпаниям использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Росавиация говорила, что на них можно «спокойно летать» до 2030 года.

Лаура Кеффер