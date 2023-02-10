Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минтранса: более 50 иностранных авиакомпаний летают в Россию

Президент Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым. Тот рассказал, что 53 иностранных авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Россию.

По словам министра, российский авиапарк состоит из почти 1 300 самолетов, из них 1 163 используют для пассажирских перевозок. «Из Российской Федерации летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран»,— сообщил господин Савельев.

Вчера, 8 февраля, господин Путин встретился с представителями авиационной отрасли. Он назвал правильным решение Минтранса оставить иностранные самолеты в РФ, но рассказал, что они с Виталием Савельевым неоднократно ругались из-за того, что президент настаивает на увеличении закупок для производства отечественных самолетов.

Напомним, в марте 2022 года Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Это позволило российским авиакомпаниям использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Росавиация говорила, что на них можно «спокойно летать» до 2030 года.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...