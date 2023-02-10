Зеленский заявил, что ему приходится «заставлять» Шольца помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel рассказал, что ему сложно было добиться поставок немецких танков Leopard. Он считает, что ему приходится «заставлять» канцлера Германии Олафа Шольца помогать Киеву.

«Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца.— "Ъ") помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев»,— сообщил господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

В январе власти Германии разрешили другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Украине в общей сложности 100 танков Leopard 2. После этого президент Украины стал просить у союзников поставки самолетов и ракет большой дальности.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер