Футбольный клуб «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения

Футбольный клуб «Хатайспор» отказался продолжать участие в текущем сезоне чемпионата Турции. Такое же решение намерен принять клуб «Газиантеп». Об этом сообщил глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольный клуб «Хатайспор»

Фото: Hatayspor Футбольный клуб «Хатайспор»

Фото: Hatayspor

«''Хатайспор'' отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет играть свои матчи в этом сезоне. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, если права этих двух клубов останутся в силе»,— сказал господин Бююкекши, его слова приводит TRT Spor.

Турецкая Суперлига 2022/2023 проводится с 5 августа 2022 года по 28 мая 2023 года. В розыгрыше участвовало 19 команд. «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Газиантеп» — 10-е.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения. Эпицентр самого мощного зафиксировали в городе Кахраманмараш (расположен в 77 км от Газиантепа) в 04:17 по местному времени. Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,4 до 7,8. Город Антакья, где базируется «Хатайспор», расположен в 196 км от Газиантепа. Позже днем, в 13:24, произошло еще одно землетрясение — 7,6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибло более 16 тыс. человек. Общее число погибших в Турции и Сирии достигло около 19 тыс. человек.

О последствиях землетрясений в Турции и Сирии — в материале «Геосотрясение».

Лусине Баласян