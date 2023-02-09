Футбольный клуб «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения

Футбольный клуб «Хатайспор» отказался продолжать участие в текущем сезоне чемпионата Турции. Такое же решение намерен принять клуб «Газиантеп». Об этом сообщил глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши.
Футбольный клуб «Хатайспор»
Фото: Hatayspor
«''Хатайспор'' отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет играть свои матчи в этом сезоне. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, если права этих двух клубов останутся в силе»,— сказал господин Бююкекши, его слова приводит TRT Spor.
Турецкая Суперлига 2022/2023 проводится с 5 августа 2022 года по 28 мая 2023 года. В розыгрыше участвовало 19 команд. «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Газиантеп» — 10-е.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения. Эпицентр самого мощного зафиксировали в городе Кахраманмараш (расположен в 77 км от Газиантепа) в 04:17 по местному времени. Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,4 до 7,8. Город Антакья, где базируется «Хатайспор», расположен в 196 км от Газиантепа. Позже днем, в 13:24, произошло еще одно землетрясение — 7,6.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибло более 16 тыс. человек. Общее число погибших в Турции и Сирии достигло около 19 тыс. человек.
О последствиях землетрясений в Турции и Сирии — в материале «Геосотрясение».