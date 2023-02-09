Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 12

В результате взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске погибло 12 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах. Ранее областной Минздрав сообщал о 10 погибших. По данным ведомства, под завалами частичного обрушенного дома обнаружили тела мужчины и пожилой женщины.
По последним данным ведомства, семь пострадавших от взрыва находятся в больнице, еще двое отправлены домой.
Взрыв газа произошел сегодня утром, 9 февраля. В результате из четырех подъездов дома один обрушился полностью, второй — частично. СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным регионального управления СКР, причина взрыва — утечка бытового газа. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.
Позднее сегодня были задержаны два жителя Омска: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они выполняли работу по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. В их задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Как сообщили в СКР, подозреваемые назывались сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». При этом поставкой газа в дом занималась компания «Новосибирскоблгаз», а следил за состоянием газовых сетей «Газпром Газораспределение Томск».
Генеральный директор «Новосибирскоблагаза» Татьяна Пьянова сообщила, что в течение двух последних дней жители Новосибирска жаловались на мошенников, которые представляются сотрудниками газовых служб. На видео допроса, опубликованным ФСБ, задержанный мужчина объясняет, что осмотры газового оборудования проводились «по договору найма».