Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 12

В результате взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске погибло 12 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах. Ранее областной Минздрав сообщал о 10 погибших. По данным ведомства, под завалами частичного обрушенного дома обнаружили тела мужчины и пожилой женщины.

По последним данным ведомства, семь пострадавших от взрыва находятся в больнице, еще двое отправлены домой.

Взрыв газа произошел сегодня утром, 9 февраля. В результате из четырех подъездов дома один обрушился полностью, второй — частично. СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным регионального управления СКР, причина взрыва — утечка бытового газа. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Позднее сегодня были задержаны два жителя Омска: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они выполняли работу по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. В их задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Как сообщили в СКР, подозреваемые назывались сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». При этом поставкой газа в дом занималась компания «Новосибирскоблгаз», а следил за состоянием газовых сетей «Газпром Газораспределение Томск».

Генеральный директор «Новосибирскоблагаза» Татьяна Пьянова сообщила, что в течение двух последних дней жители Новосибирска жаловались на мошенников, которые представляются сотрудниками газовых служб. На видео допроса, опубликованным ФСБ, задержанный мужчина объясняет, что осмотры газового оборудования проводились «по договору найма».

Лусине Баласян