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Коммерсантъ FM
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Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 12

В результате взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске погибло 12 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах. Ранее областной Минздрав сообщал о 10 погибших. По данным ведомства, под завалами частичного обрушенного дома обнаружили тела мужчины и пожилой женщины.

По последним данным ведомства, семь пострадавших от взрыва находятся в больнице, еще двое отправлены домой.

Взрыв газа произошел сегодня утром, 9 февраля. В результате из четырех подъездов дома один обрушился полностью, второй — частично. СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным регионального управления СКР, причина взрыва — утечка бытового газа. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Позднее сегодня были задержаны два жителя Омска: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они выполняли работу по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. В их задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Как сообщили в СКР, подозреваемые назывались сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». При этом поставкой газа в дом занималась компания «Новосибирскоблгаз», а следил за состоянием газовых сетей «Газпром Газораспределение Томск».

Генеральный директор «Новосибирскоблагаза» Татьяна Пьянова сообщила, что в течение двух последних дней жители Новосибирска жаловались на мошенников, которые представляются сотрудниками газовых служб. На видео допроса, опубликованным ФСБ, задержанный мужчина объясняет, что осмотры газового оборудования проводились «по договору найма».

Лусине Баласян

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Взрыв газа в Новосибирске

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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