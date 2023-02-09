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Коммерсантъ FM
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Норвежский суверенный фонд продал все свои активы в Adani Group

Norges Bank Investment Management, управляющий Суверенным фондом Норвегии, избавился ото всех своих активов в компаниях, входящих в индийский конгломерат Adani Group, сообщает Reuters. На конец прошлого года стоимость этих активов составляла около $200 млн.

«С конца года мы продолжили сокращать свои доли в компаниях Adani. Теперь у нас не осталось таких активов»,— заявил представитель норвежского фонда Кристофер Райт.

Норвежской суверенный фонд удерживал акции в компаниях Adani Total Gas, Adani Ports & Special Economic Zone и Adani Green Energy. По словам господина Райта, все они подозревались в нарушениях прав человека или нарушениях экологических норм.

Семь компаний, входящих в Adani Group, потеряли в стоимости около $110 млрд после публикации расследования Hindenburg Research 24 января. В нем говорилось, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». Кроме того, Hindenburg поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявила, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги».

Adani Group принадлежит Гаутаму Адани, который начал строить свою бизнес-империю еще в 1980-х годах. В 2022 году он вошел в тройку богатейших людей планеты. В январе текущего года его состояние оценивалось в $120 млрд. Но после того как Hindenburg опубликовала свое расследование, господин Адани сначала лишился места в десятке богатейших миллиардеров по версии Bloomberg, а затем и статуса самого состоятельного человека Азии.

Подробнее о Hindenburg Research и ее расследованиях — в материале «Hindenburg, полюбивший падения».

Кирилл Сарханянц

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