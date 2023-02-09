Киллера сыграл оперативник

В Омске задержан 41-летний предприниматель Мохамед А., имеющий египетское и российское гражданства. По версии следствия, коммерсант «заказал» убийство своей супруги, с которой не хотел делить имущество во время бракоразводного процесса. Убийство, за которое было обещано €4 тыс., инсценировали оперативники, узнавшие о готовящемся покушении. В качестве отчета о проделанной работе заказчику продемонстрировали постановочные фотоснимки «жертвы». Предприниматель отверг обвинения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Омской области Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство женщины, которое, по версии следствия, задумал ее супруг. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

Согласно материалам расследования, в начале февраля сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что предприниматель Мохамед А. подыскивает исполнителя убийства своей жены, с которой 10 лет состоял в браке. За это он готов был заплатить €4 тыс. Оперативники взяли коммерсанта в разработку. Выяснилось, что он имеет египетское и российское гражданства. Примерно 20 лет назад перебрался из Каира в Омск. В Сибири египтянин, имеющий высшее экономическое образование, занялся торговлей овощами и фруктами, обзавелся семьей. У него родилась дочь.

В полиции решили подослать к подозреваемому подставного киллера, в роли которого выступил оперативник. 5 февраля во время встречи, проходившей под контролем силовиков, предполагаемый заказчик передал ему аванс €1 тыс., а также информацию о жертве, в том числе о месте работы и жительства, маршрутах ее передвижения. От «киллера» коммерсант потребовал фотоотчет, доказывающий, что его супруга мертва.

Убийство женщины правоохранители инсценировали. Они сделали постановочные фотоснимки «убитой», лежащей на улице в луже крови, которые «киллер» предъявил коммерсанту. Никаких подозрений фотографии не вызвали, и предприниматель произвел окончательный расчет. После этого его задержали бойцы отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Омской области.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму, наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы). Нежелание делить имущество при разводе могло стать мотивом преступления, считает следствие. Как рассказали в управлении СКР, Мохамед А. отрицает свою причастность к преступлению. Допрашивавшим его следователям он пояснил, что деньги никому не передавал, о совершении убийства никого не просил.

Следователи обратились в Куйбышевский районный суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Необходимость ареста они мотивировали тем, что, находясь на свободе, коммерсант может реализовать задуманное, а также скрыться от следствия и суда за границей, где у него много родственников. Задержанный просил оставить его на свободе под подпиской о невыезде. Суд прошение следствия удовлетворил, отправив коммерсанта на два месяца в СИЗО.

Константин Воронов