Экс-депутат Пермской думы, обвиненный в мошенничестве при строительстве детсада, получил условный срок

Косинский районный суд признал экс-депутата Пермской городской думы Олега Шилоносова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения). Как сообщает Properm.ru со ссылкой на прокуратуру Пермского края, суд приговорил господина Шилоносова к 4 годам лишения свободы условно и назначил испытательный срок 2 года.

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В 2013 году ЗАО «Городской контур», учрежденное экс-депутатом, заключило с администрацией Косинского района Пермского края муниципальный контракт на 12,9 млн руб. на строительство к 2016 году детского сада на 75 мест. В итоге объект построен не был. Суд установил, что Олег Шилоносов, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании. Данные акты в последующем были подписаны главой Косинского муниципального района Евгением Анфаловым, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом ущерб, причиненный виновным бюджету, возмещен в полном объеме.