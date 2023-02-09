Над Белгородской областью системы ПВО сбили три ракеты

Над приграничным с Украиной Грайворонским городским округом Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию.

Ранее сегодня, 9 февраля, 10 украинских беспилотников были сбиты ПВО над другой приграничной областью — Брянской. Ее губернатор Александр Богомаз сообщил, что осколки одного из них повредили строящийся дом.

Также сегодня обстрелу подверглось село в Муром в Белгородской области. Снаряды повредили там школу и дом культуры. Пострадавших среди людей нет. В конце января местные власти сообщали, что от обстрелов территории Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения. В результате обстрела Валуйского городского округа 6 февраля погибла еще одна жительница.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж