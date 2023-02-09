Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Белгородской областью системы ПВО сбили три ракеты

Над приграничным с Украиной Грайворонским городским округом Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию.

Ранее сегодня, 9 февраля, 10 украинских беспилотников были сбиты ПВО над другой приграничной областью — Брянской. Ее губернатор Александр Богомаз сообщил, что осколки одного из них повредили строящийся дом.

Также сегодня обстрелу подверглось село в Муром в Белгородской области. Снаряды повредили там школу и дом культуры. Пострадавших среди людей нет. В конце января местные власти сообщали, что от обстрелов территории Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения. В результате обстрела Валуйского городского округа 6 февраля погибла еще одна жительница.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...