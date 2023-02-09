Губернатор: школа и ДК пострадали от обстрела белгородского села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле села Муром приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением»,— написал глава региона в Telegram-канале. По словам чиновника, на месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.

Также сегодня, 9 февраля, над приграничной Брянской областью было сбито десять украинских беспилотников. Обломки беспилотника, сбитого системами противовоздушной обороны, упали на строящийся дом в Брянском районе.

В Белгородской области с апреля повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В конце января Вячеслав Гладков заявил, что в результате них в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения. В результате обстрела Валуйского городского округа 6 февраля погибла еще одна 70-летняя женщина.

Сергей Толмачев, Воронеж