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Коммерсантъ FM
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Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до восьми

Под завалами частично обрушенного дома в Новосибирске обнаружили еще одно тело. Число жертв взрыва газа увеличилось до восьми. Об этом сообщил областной Минздрав. Семь человек пострадали, они находятся в больнице.

«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело»,— говорится в Telegram-канале Минздрава Новосибирской области.

Взрыв газа произошел сегодня, 9 февраля, утром. В результате из четырех подъездов один обрушился полностью, второй — частично. По данным регионального управления СКР, взрыв произошел из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования уголовного дела задержали двух подозреваемых из Омска: 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину. По версии следствия, они выполняли работу по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки.

Пресс-служба областного управления ФСБ распространила видеозапись допроса задержанного мужчины. На ней он говорит, что по договору найма проводил осмотры газового оборудования в домах. На вопрос о составленных актах осмотра он ответить затруднился.

Фотогалерея

Взрыв газа в Новосибирске

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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