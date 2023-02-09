Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до восьми

Под завалами частично обрушенного дома в Новосибирске обнаружили еще одно тело. Число жертв взрыва газа увеличилось до восьми. Об этом сообщил областной Минздрав. Семь человек пострадали, они находятся в больнице.

«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело»,— говорится в Telegram-канале Минздрава Новосибирской области.

Взрыв газа произошел сегодня, 9 февраля, утром. В результате из четырех подъездов один обрушился полностью, второй — частично. По данным регионального управления СКР, взрыв произошел из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования уголовного дела задержали двух подозреваемых из Омска: 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину. По версии следствия, они выполняли работу по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки.

Пресс-служба областного управления ФСБ распространила видеозапись допроса задержанного мужчины. На ней он говорит, что по договору найма проводил осмотры газового оборудования в домах. На вопрос о составленных актах осмотра он ответить затруднился.