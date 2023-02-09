Премьер Польши Моравецкий: победа над Россией — вопрос государственных соображений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Corriere della Sera заявил, что вооруженный конфликт России и Украины представляет для его страны и всей Европы экзистенциальную угрозу. По его словам, победа над Россией — это вопрос государственных соображений для Польши и ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы считаем войну на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия его выиграет, весь геополитический анализ может быть отброшен. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл»,— сказал господин Моравецкий.

В ответ на вопрос, почему Польша выступает против переговоров с Кремлем, он назвал Россию «террористическим государством», с которым переговоры не ведут. «Ежедневные бомбардировки городов, удары по гражданским объектам, резня женщин и детей — масштабы военных преступлений России просто чудовищны и пока они не прекратятся, говорить не о чем. И еще одно условие возвращения России в группу цивилизованных государств — депутинизация»,— заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что именно россияне должны демонтировать «квазитоталитарную» систему, созданную Владимиром Путиным. Тогда, по его мнению, появится надежда на другое будущее России и ЕС. Он считает, что Россия может выйти из конфликта с Украиной уже сегодня. «В мире есть место для России, но она не может быть имперской Россией, путинской Россией»,— заключил господин Моравецкий.

Вчера, 7 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения спецоперации на территории Украины следует «денацифицировать и демилитаризировать» Польшу. В интервью El Mundo премьер Польши говорил, что «конец войны» настанет тогда, когда Россия выведет с Украины свои войска. «Либо добровольно, либо в принудительной форме»,— сказал он. Господин Моравецкий также допустил, что вооруженный конфликт России и Украины может перерасти в третью мировую войну.

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Эрдни Кагалтынов