В 2022 году фонд капремонта начислил свердловчанам оплату на 6 млрд рублей

В 2022 году свердловский фонд капитального ремонта начислил уральцам более 6 млрд руб. платы за капитальный ремонт. По словам гендиректора фонда Станислава Суханова, речь идет про всех плательщиков — как про обычных граждан, так и про субъекты бизнеса и органы местного самоуправления. Собираемость взносов по итогам года составила 96,4%.

Задолженность на 1 января 2023 года в регионе составила 3,5 млрд руб. Прирост год к году составил 140 млн руб. «Если мы будем собирать 100% то тогда роста задолженности не будет. Если больше 100%, то задолженность будет снижаться. Я рад, что нам удалось удержать собираемость на уровне прошлого года. Задача этого года — остаться в этих цифрах, хотя, наверное, это будет сделать непросто»,— прокомментировал господин Суханов. Он добавил, что в этом году есть опасение, что процент собираемости взносов может снизиться.

В 2023 году объем финансирования работ на капремонт составит также чуть больше 6 млрд руб.

Напомним, с 1 января взносы на капитальный ремонт в регионе выросли на 40% — с 10,51 руб. до 14,81 руб. за 1 кв. м. В региональном фонде содействия капитальному ремонту заявили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за подорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов. По итогу года также на 262 млн руб. выросли работы по капремонту.

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