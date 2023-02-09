Губернатор: поврежденный взрывом газа дом в Новосибирске восстанавливать нецелесообразно

Глава Новосибирской области Андрей Травников назвал нецелесообразным восстановление частично разрушенного в результате взрыва бытового газа жилого дома в Новосибирске.

«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса – это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», – написал он в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что деньги для решения этой задачи город получит из резервного фонда областного правительства.

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что решение о восстановлении дома будет принято по результатам экспертизы, которую проведут после разбора завалов. По дынным мэра, жители дома временно будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная».

Утром в четверг два подъезда пятиэтажного дома на улице Линейная в Заельцовском районе Новосибирска были разрушены в результате взрыва бытового газа. Возбуждено уголовное дело. По последним данным регионального минздрава, в результате пострадали 11 человек, двое из них погибли. Агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщают о трех погибших.

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Дарья Решетникова