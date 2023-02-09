Володин призвал к международному расследованию причастности США к подрыву «Северных потоков»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должно быть проведено международное расследование информации американского журналиста Сеймура Херша о причастности американских властей к диверсии на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. По его мнению, президент США Джо Байден стал «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан. Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта»,— написал господин Володин в Telegram.

Спикер Госдумы также сравнил слова господина Байдена в Конгрессе о том, что США служат путеводной звездой миру, с «высказываниями руководителей Третьего рейха».

Информация о подрыве газопроводов была опубликована накануне, 8 февраля, на платформе Substack под авторством Сеймура Херша, лауреата Пулитцеровской премии, который в 1970-х годах освещал Уотергейтский скандал и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи. По информации журналиста, взрывчатка была заложена под трубы в июне 2022 года водолазами ВМС США, которые действовали под прикрытием учений НАТО. Утверждается, что сигнал активировал гидроакустический буй, который был сброшен разведывательным самолетом Orion P8 Норвегии по приказу господина Байдена. Белый дом называл сообщение о причастности к подрыву трубопроводов совершенной ложью и полной фикцией.

О сокращении экспорта российского газа в Европу — в материале «Ъ» «Пустой маршрут».

Леонид Уварчев