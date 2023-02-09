Столтенберг рассказал, что НАТО выделил на помощь Украине $120 млрд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине военную, финансовую, гуманитарную и другие виды помощи на сумму в $120 млрд. По его словам, НАТО должны продолжать поставлять Украине вооружение.

«Союзники по НАТО уже предоставили Украине $120 млрд, включая военную, финансовую, гуманитарную и другие. Ключевая страна НАТО — США — играет незаменимую роль в этих усилиях»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

По его мнению, Россия может закончить военный конфликт с Украиной, «просто выведя свои войска». «Но, к сожалению, мы не видим, чтобы Москва готовилась к миру, напротив, она готовит новое наступление. Поэтому мы должны поставлять оружие Украине»,— сказал господин Столтенберг. Он не стал комментировать обсуждение поставок истребителей.

Украина начала запрашивать поставки истребителей после того, как Германия и США одобрили передачу Киеву танков Leopard 2 и Abrams. Премьер Великобритании Риши Сунак не исключал поставки истребителей Украине. 8 февраля в его канцелярии объявили о расширении военной подготовки украинских военнослужащих. Их будут обучать полетам на истребителях стандарта НАТО.

О перспективах передачи истребителей Украине — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Олеся Павленко